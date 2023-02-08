شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائياً في الأردن غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى وائل جسار حفلاً غنائيًا فى الأردن، غدا الخميس، ويقدم خلاله توليفة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني"، على "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

كما طرح المطرب اللبناني وائل جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان النجم اللبنانى وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.