شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام، وهو لم يكن فقط ممثل بل كان يمتلك موهبة التلحين والغناء ، وقدم موسيقى تصويرية للعديد من الأفلام والمسرحيات، كانت بداياته مع أخوه مودى الإمام وأسسوا فرقة" طيبة"، قدموا من خلالها مجموعة من الألحان الغربية لكن بكلمات عربية، وكان وقتها يعزف الجيتار، وأصدرت الفرقة ألبومين باسم " الدنيا صغيرة "، و"الحب حكايتي" .

من أشهر أغانية في فترة التسعينات أغنية للفنانة "يسرا" باسم " جت الحرارة "، وكان من المفترض أن تقدم في فيلم سينمائي .

وقام بعمل أغاني لمسرحيات أشهرها مسرحية "باللو" و "الابندا"، وأيضا أغاني أفلام مثل " كابوريا " ، "أستاكوزا " و" الوردة الحمرا" .

قدم " حسين " العديد من الألحان والأغانى ، ومن أشهر أفلامه كابوريا وكذلك فى الزمالك، وقدم العديد من المسلسلات ، منها للعدالة وجه كثيرة ، كلام على ورق ، احزان مريم ، كما يمتلك في رصيده عدد من البرامج التليفزيونية الشهيرة وكانت البداية من خلال فقرة المطبخ في إحدى البرامج مع الإعلامي عمرو أديب والمذيعة نرفانا إدريس ، وبعدها انتقل إلي تقديم البرامج المقالب والكاميرا الخفية وحظيت بنجاح كبير مع عرضها علي شاشة التليفزيون المصري.

جسد حسين الإمام شخصية أحد الحرافيش في رائعة نجيب محفوظ "المطارد"، وشارك في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم أبرزهم نور الشريف، سهير رمزي، توفيق الدقن، صلاح نظمي، ومن إخراج سمير سيف ، وقدم أيضا فيلم " السلخانة " ، وشارك في بطولة الفيلم مديحة كامل، عادل أدهم، سمير صبري، سعيد عبد الغني.