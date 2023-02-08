شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحضر أغنية باللغة المصرية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مدحت صالح عن تحضيره أغنية باللغة المصرية القديمة، وذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه على تويتر تجمعه بأحد علماء الآثار.

وكتب مدحت صالح على الصورة: "دكتور ميسرة عبد الله من أعظم علماء الآثار في مصر هو أستاذي اللي هيعلمني أغني بلغة أجدادي القدماء المصريين.. حلم أسعى لتحقيقه".

جدير بالذكر أن النجم مدحت صالح طرح أغنية بعنوان "نار"، وذلك عبر "يوتيوب" من تأليف محمد مصطفى مالك، ألحان محمود أنور.

وكان النجم مدحت صالح طرح أغنية "عيش أيامك" وهى تتر مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة شيرين رضا وصبرى فواز، المذاع على Dmc ومنصةWatch it، والأغنية من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز.

مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.