كتب امير فتحي في الأربعاء 8 فبراير 2023 02:45 صباحاً - أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن رغبتها في تبني طفل السوري عثر عليه وحيداً تحت أنقاض الزلزال المدمر في سوريا. وظهرت حليمة بولند في فيديو متداول قائلةً : ودي اتبنى هذا الطفل وأبي آخذه يعيش عندي في الكويت مع بنوتاتي واكون أمه. وتساءلت حليمة عن الإجراءات المطلوبة للتبني في الكويت والوثائق والقوانين وكافة التفاصيل طالبةً من المتابعين مساعدتها.

كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تسأل عن كيفية تبني طفل سوري نجا من الزلزال بعد وفاة عائلته.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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