شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: ‏ألف مبروك للهلال السعودي الفوز على فلامنجو والتأهل لنهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم نبيل الحلفاوى نادى الهلال السعودى بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 وتأهله رسميا لنهائي كأس العالم للأندية.

وكتب نبيل الحلفاوى على "توتير": "‏ألف مبروك للهلال السعودي الفوز على فلامنجو والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.. هل يكسر العرب احتكار أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية للبطولة؟ المفترض أن نعرف الإجابة يوم 11 فبراير.. وعلى أمل أن نعرفها غدا إن شاء الله".

وتأهل نادي الهلال إلى نهائى كأس العالم للأندية، إثر فوزه التاريخي على حساب فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

سجل أهداف المباراة كل من سالم الدوسري(هدفين)، ولوسيانو فييتو لنادي الهلال بالدقائق 4، 45، و70 من عمر اللقاء، بينما أحرز بيدرو تسجيل هدفي فريق فلامنجو في الدقيقتين 20، و91.

وتأهل الهلال الى دور نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.