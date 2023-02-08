شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: أغنية "جيبى واجعنى" سيتم طرحها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب مصطفى شوقى إن أغنية "جيبى واجعنى" سيتم طرحها الأسبوع المقبل، مضيفا :"مكنتش متوقع أغنية ملطشة القلوب تنتشر بالشكل ده ولكن رزق من ربنا".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "نصر محروس مش بيستعجل الأغانى ولكن لازم الأغنية تطبخ طبخة كويسة عشان تنزل تكسر الدنيا.. ومش بكثرة الأغنانى ومش بنحاول نستعجل فى تقديم الأغنية غير لما نكون راضيين عليها ونقدمها فى الوقت المعين وبياخد وقت شوية".

وتابع: "التعاون مع الملحنين بيخلوك تكتشف حاجات كتيرة فى صوتك.. مع نصر محروس بنكمل بعض وهو ليه نظرة على الحاجات المميزة وعنده ثقة فيها فى إلقاء الأغنية وعملنا شكل كويس.. مفيش صناعة نجم فى الوقت الحالى لأن فكرة صناعة نجم موضوع كبير جدا".

وكان الفنان مصطفى شوقى انتهى مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "جيبى واجعنى"، وهي من كلمات مصطفى حسن ألحان بلال سرور توزيع أماديو تسجيل ومكساج وماستر هاني محروس، حسبما أكد المنتج نصر محروس لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أن الأغنية سيتم طرحها على يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.