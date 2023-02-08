شكرا لقرائتكم خبر عن غنام غنام يشارك فى مهرجان المنصورة المسرحى بـ " بأم عيني 1948" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان غنام غنام بمهرجان " المنصورة المسرحي" في دورته الثانية والتي تحمل اسم الفنان الكبير عبدالغفار عودة بالعرض المسرحي ( بأم عيني 1948 ) ، ويعرض يوم الخميس 9 فبراير الساعة السادسة مساء بمسرح ديوان عام المحافظة .

العرض من تأليف وإخراج وأداء تمثيلي للفنان غنام غنام، و يسرد من خلاله جوانب من تجربته الحقيقية، ليسلط الضوء على حياة أهلنا في فلسطين المحتلة منذ 1948 وعن مظاهر تمسكهم بهويتهم والدفاع عنها، ومن بينها مثلاً قبور شهداء ثورة البراق عام 1929 في مدينة عكا.

ويقول الفنان غنام غنام : العرض يرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قمت بها عام 2017، حيث رصدت انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، شواهد حياتية يومية، زيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.

العرض الجديد يعد الحلقة الثالثة بعد عرضين قدمتهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى)، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح، وكل ما يلزم وحسب القاعة هو Head mic وأما الإضاءة فمفتوحة أيضا .

مهرجان المنصورة المسرحي يقام من 8 إلى 15 ‏فبراير، يالتزامن مع أعياد محافظة الدقهلية، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وكشفت إدارة المهرجان برئاسة اللجنة ‏العليا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن اختيار النجم أحمد وفيق رئيسا ‏للدورة الثانية من مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي.‏

يستهدف المهرجان إقامة فعاليات فنية، وتعريف المجتمع بدور مراكز الشباب وبيوت الثقافة المنشأة حديثا، ‏وتأصيل دورها في تغيير السلوك وتعزيز قيم الانتماء، إضافة إلى تحفيز الفرق ‏المسرحية المستقلة والهواة، وفرق مراكز الشباب، والمعاهد والجامعات على تطوير ‏مستواها الإبداعي، من خلال الورش والندوات وخلق المساحات لتقديم أعمال ‏مميزة.‏

كما يهدف المهرجان إلى محاربة العنف بالقوى الناعمة، وذلك من خلال إقامة فعاليات ‏ونشاطات فنية متعددة على هامش المهرجان .

مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي تأسس في 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى المخرج أحمد عبد الجليل منصب مدير ‏المهرجان، كما يتولى النائب أحمد الشرقاوي منصب الرئيس التنفيذي للمهرجان، فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان، وتم اختيار ‏الفنان أحمد وفيق لرئاسة الدورة الثانية من المهرجان، نظرا لكونه أحد أبناء ‏المنصورة.‏