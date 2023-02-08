شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: فوز الهلال انتصار تاريخى ومبروك لأشقائنا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق أمير الغناء العربي هاني شاكر على فوز الهلال السعودي وتأهله رسميا لنهائي كأس العالم للأندية من خلال ”الخليج 365”، قائلا إنه انتصار تاريخى، خاصة أنه فاز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 وهو فريق قوي، مهنئا الأشقاء في السعودية على الفوز.

وتأهل نادي الهلال إلى نهائى كأس العالم للأندية، إثر فوزه التاريخي على حساب فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

سجل أهداف المباراة كل من سالم الدوسري(هدفين)، ولوسيانو فييتو لنادي الهلال بالدقائق 4، 45، و70 من عمر اللقاء، بينما أحرز بيدرو تسجيل هدفي فريق فلامنجو في الدقيقتين 20، و91.

وتأهل الهلال الى دور نصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقى الهلال الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامته يوم 11 فبراير الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أما الخاسر سيواجه الطرف الثاني في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.