شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الـ 92 لميلاد دلوعة السينما شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ 92 لميلاد دلوعة السينما المصرية الفنانة الراحلة شادية، إذ أنها ولدت يوم 8 فبراير عام 1931، تعد شادية واحدة من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت فنانة شاملة برعت في التمثيل والغناء والاستعراض.

اسمها الحقيقى فاطمة أحمد كمال، وولدت فى الحلمية الجديدة بحى عابدين، وكان والدها يعمل مهندسا زراعيا ومشرفا على الأراضى الملكية، قدمت خلال أربعين عاماً حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، واشتهرت لأن لها قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بأكمله.

بدأت رحلتها الفنية على يد المخرج أحمد بدرخان، الذى كان يبحث عن وجوه جديدة فتقدمت وقامت بالتمثيل والغناء حتى حازت على إعجاب الموجودين فى استوديو مصر، ثم قامت بدور صغير فى فيلم أزهار وأشواك، وبعد ذلك رشحها المخرج أحمد بدر خان لحلمى رفلة لتقوم بدور البطولة أمام النجم محمد فوزى فى فيلم "العقل فى إجازة" فى أول فيلم من إنتاجه وأول فيلم من بطولتها وأول إخراج لحلمى رفلة، ليحقق الفيلم نجاحًا مدويا، ما شجع فوزى على الاستعانة بها مجددا لتكرار النجاح وشهد ذلك أفلام صاحبة الملاليم، بنات حواء، الروح والجسد والزوجة السابعة.

وفى عام 1983 قدمت الجميلة شادية مسرحية "ريا وسكينة" وهى المسرحية الكوميدية التى أصبحت علامة بارزة فى تاريخ المسرح المصرى والعربى، أمام العملاق عبد المنعم مدبولى، سهير البابلى وأحمد بدير، فى عام 1984 تقرر دلوعة السينما المصرية اعتزال الفن بعد الانتهاء من تصوير فيلم "لا تسألنى من أنا" أمام النجمة مديحة يسرى، لتسدل الستار على مسيرة فنية مليئة بالكفاح والنجاح.

تزوجت ثلاث مرات ولم تنجب أبناء، وكانت زيجتها الأولى من الفنان عماد حمدي لمدة ثلاث سنوات، أما الثانية كانت المهندس عزيز فتحي، ثم تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار إلا أنها انفصلت عنه في عام 1969.