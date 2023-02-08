شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب المخرج ياسر سامى عن العرض الخاص لفيلم "المطاريد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب المخرج ياسر سامى عن حضور العرض الخاص لفيلمه الأخير " المطاريد "، الذى أقيم منذ أيام، وقال سامى لـ " الخليج 365 " إنه مشغول حاليا بتصوير عمل جديد في لبنان وهذا تسبب فى عدم حضوره ، ولكنه يتابع رد فعل الفيلم مع الجمهور وأعرب عن سعادته برد فعل الايجابى الذى وصله رغم غيابه عن ارض الوطن ، وأشار أنه يتواصل مع أبطال الفيلم لحظة بلحظة

تدور أحداث فيلم "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

وطرح صناع العمل مؤخرًا الإعلان التشويقي للفيلم، والذي ظهر فيه الفنان أحمد حاتم وهو يستعرض بثقة كبيرة قدراته التدريبية في تكوين فريق فريد من نوعه لكرة القدم، متحديا بذلك حسن شحاتة مدرب كرة القدم المصري الشهير، بينما تنم هيئة وتصرفات أعضاء الفريق بعكس ما توحي به كلمات حاتم، فإلى أي مصير سيقوده فريق المطاريد؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم، وظهر الفنان يونس شلبي بدور والد أحمد حاتم المتوفي.