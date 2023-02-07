شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمسرح يقيم دراسة نقدية تتناول العرض المسرحى "خطة كيوبيد".. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "خطة كيوبيد" في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس الموافق 9 فبراير 2023م، بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، عقب انتهاء العرض مباشرة.

يحضر الدراسة المشاركون بالعرض المسرحي "خطة كيوبيد" إنتاج فرقة المسرح الحديث، بقيادة الفنان محسن منصور، ويتحدث فيها المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، ويدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان.

المسرحية بطولة عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.