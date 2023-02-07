شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحبتى" من الأقصر إلى أيرلندا.. رحلة عبر المهرجانات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفيلم المصرى "صاحبتى" للمخرجة كوثر يونس رحلته مع المهرجانات، حيث تم اختياره للمشاركة فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة فى مهرجان دبلن السينمائى الدولى بأيرلندا، ويقام له عرض خاص اليوم فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذى تجرى فعالياته حاليا.

"صاحبتى" كان قد بدأ رحلته بكونه الفيلم المصرى الأول الذى يشارك فى المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائى الدولى، وبعدها فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ44.

ويعد فيلم "صاحبتي" أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالى للسينما، وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج منهما الفيلم الوثائقى "هدية من الماضى"، وحقق نجاحا جماهيريا ملحوظا، حيث استمر عرضه فى صالات السينما المخصصة لعرض الأفلام الوثائقية لأكثر من 6 أسابيع، وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية فى مصر من قبل.

"صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة، واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحى وسونيا فريد.