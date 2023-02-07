شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: لم أنضم للجزء الثانى من فيلم الناظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان أكرم حسنى الأخبار التى تم تداولها حول تحضيره لجزء ثان من فيلم "الناظر" بطولة الراحل علاء ولى الدين، والذى يحمل عنوان "ابن الناظر"، مؤكدا أن هذا الأمر عار من الصحة.

وكتب أكرم حسنى على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "فيلم الناظر علامة فى تاريخ الكوميديا وخبر انضمامى للجزء التانى غير صحيح وقريته على السوشيال ميديا".



أكرم حسنى

وكان المخرج والمنتج مجدى الهوارى قد أعلن أن فكرة تحضير جزء ثان من فيم الناظر بعنوان "ابن الناظر" مطروحة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد الوقوف على تفاصيلها كاملة، مضيفا أنه حتى الآن لم يرشح ممثلا أو مخرجا للفيلم .

دارت أحداث فيلم "الناظر" حول عاشور صلاح الدين (علاء ولى الدين) ناظر مدارس عاشور الذى أنجب ولدا يدعى صلاح (علاء ولى الدين) وهو ابن "جواهر" المرأة التى يجسدها علاء ولى الدين أيضا، وقد تسبب موت عاشور فى انهيار مدرسته فاضطر صلاح لأن يتولى إدارة المدرسة بدلًا من أبيه ويتورط فى علاقات كوميدية مع شخصيتى عاطف والليمبي.