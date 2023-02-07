شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مسلسل "كشف مستعجل" لمصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن توتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد" كشف مستعجل" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه حصرياً على منصة watch it الرقمية فى شهر رمضان المقبل.

ويظهر بطلى العمل مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن بشخصيتي أطباء نفسيين تمر حياتهما بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادى مهنى خلال الاحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن وتعمل ممثلة.



بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن

بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن بالصور كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفي خاطر ومحمد عبد الرحمن



كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن كواليس اول يوم تصوير مسلسل كشف مستعجل لمصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة محمد عبد الرحمن توتا ومصطفى خاطر وهنادى مهنى وميمى جمال وإلهام وجدى ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى، ويظهر بطلى العمل محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر بشخصيتي أطباء نفسيين تمر حياتهما بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادى مهنى خلال الاحداث شخصية شقيقة محمد عبد الرحمن وتعمل ممثلة وتمر بالعديد من الأزمات فى حياتها.

يذكر أن منصة watch it تعرض أحدث أعمالها الأصلية، يوم الأربعاء مسلسل "بالطو" من 10 حلقات ومأخوذ عن رواية بالطو وفانلة وتاب، وبطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمود البزاوى، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمد رضوان، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.