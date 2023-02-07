شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطير إلى بيروت الخميس لإحياء حفلات عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه النجم محمد فؤاد، بعد غد الخميس، إلى بيروت للمشاركة فى احتفالات عيد الحب بإحياء 3 حفلات فى بيروت يومى 11 و13 فبراير، ويطير بعدها إلى العاصمة الألمانية برلين لأول مرة خلال مشواره الفنى يوم الجمعة 17 من فبراير الجارى.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن دخول السيدات مجانا، ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التى يتفاعل معها جمهوره ويقدم فؤاد فى هذه الحفلات مجموعة مميزة من أغانية القديمة والجديدة منها " القلب الطيب وفى السكة وصابر و الحب الحقيقى وغيرها من الاغانى.

وطرح النجم محمد فؤاد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية، حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة، وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال إنه يفاضل بينها لاختيار الأغنية الأولى التي سيطرحها خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.