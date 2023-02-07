شكرا لقرائتكم خبر عن تطور مفاجئ للأحداث فى ميلان وحسم مستقبل لياو النهائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة لاجازيتا الإيطالية أن مسئولي نادي ميلان لم يتمكنوا من الوصول إلى إتفاق مع النجم البرتغالي رفائييل لياو حتى هذه اللحظة، كما أن تذبذب نتائج الروسونيري فى الفترة الأخيرة تدفع اللاعب للتفكير بشكل قوي فى الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

حيث ينتهي عقد لياو مع ميلان فى صيف 2024 القادم، مما سيجعل الكبير الإيطالي يقبل على بيع اللاعب فى الصيف، للإستفادة المادية من رحيل اللاعب، وتجنب رحيله بشكل مجاني بإنتهاء عقده خلال المرحلة القادمة.

ويحظي اللاعب على إهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي، يأتي على رأسها السيتي واليونايتد، إلا أن اللاعب كشف فى وقت سابق عن رغبته فى الرحيل إلى أرسنال فى الصيف، الشئ الذي لم يتم حسمه حتى هذه اللحظة.



ميلان يخطط لتجميد لياو

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن مسئولي ميلان قد يلجأون لتجميد اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب مماطلته فى تجديد تعاقده، رغم موافقة مسئولي الفريق على جميع متطلبات اللاعب بمنحه 7 مليون يورو فى الموسم الواحد.

بجانب أن ميلان قد أظهر مرونة كبيرة فى دفع غرامة اللاعب الموقعة عليه لصالح سبورتينج لشبونة، والتى تتخطي حاجز ال 20 ملبون يورو، مما أعطي إنطباعا سيئًا للاعب أمام جماهير الروسونيري.