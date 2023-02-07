شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: استقرار الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية فى تصريح لـ"الخليج 365" تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر، مطمئنًا محبيه بأنه بحالة صحية جيدة.

وقال حلمى عبد الباقى إن الموسيقار حلمى بكر حالته مستقرة، وهو الان فى المستشفى يتلقى العلاج اللازم بعد تورم قدمه، لكن وظائف الجسم عادت تعمل بشكل طبيعى .

من ناحية أخرى، طالب الموسيقار حلمى بكر فى رسالة إلى محبيه من على فراش العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة إلى محبيه كان مضمونها ادعولى أقوم بالسلامة وبشكر الناس الجميلة اللى سألت عنى، معربا عن سعادته بمظاهرة الحب لجموع محبيه على باب الرعاية للاطمئنان على حالته الصحية .

ووجه حلمى بكر الشكر لمجلس نقابة الموسيقين ونقيبها مصطفى كامل على الوقوف بجانبه في هذه المحنة وأعضاء الجمعية العمومية وجموع الفنانين وغير الفنانين الذين اهتموا بالسؤال عن صحته .

ووجه الشكر لابنته ريهام على تفريغ طاقتها في الحصول على رضا والدها والعمل على إعداد وجبات طعام لتناولهما سويا لكسر الملل وإدخال السعادة عليه في محنته.

يذكر أن الموسيقار حلمى بكر تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية شديدة استدعت دخوله المستشفى وبقاءه داخل العناية المركزة .