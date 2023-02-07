هاني شاكر يكشف مصير حفل عيد الحب في سوريا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 06:52 مساءً - أعلن الفنان المصري هاني شاكر عن تأجيل حفله في سوريا والذي كان من المقرر إقامته بمناسبة عيد الحب يوم 13 فبراير، وذلك حدادا على ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا يوم أمس الإثنين .

وحرص هاني شاكر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” على تقديم التعازي للشعب السوري في ضحايا الزلزال .

فقال: “خالص عزائي لشعب سوريا الشقيق والحبيب في وفاة شهداؤه اللي ماتوا نتيجة الزلزال، وكل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء للمصابين والجرحى” .

وتابع حول ما يخص حفله: “نتيجة الظروف اللي بتمر بيها سوريا، قررت أنا وأصدقائي وزملائي متعهدين الحفل اللي كنا هنعمله يوم عيد الحب تأجيله إن شاء الله في القريب العاجل” .

أضاف هاني شاكر: “وكل تمنياتنا القلبية للشعب السوري الحبيب بدوام الأمن والأمان واشوفكم دايما على خير إن شاء الله وربنا يحفظ سوريا ومصر وكل بلادنا العربية” .