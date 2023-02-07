شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعود للدوري الإنجليزي عبر بوابة هذا النادي المفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي سيمون فيلبس عن مفاجأة مدوية بإقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لروما، لتدريب تشيلسي فى الفترة القادمة، حيث أكد أن خورخي مينديز وكيل أعمال المدرب قام بعرض خدماته على مسئولي الفريق اللندني لبحث إمكانية قيادته للفريق.

وأضافت بعض التقارير أن كلا الناديين روما وتشيلسي يرغب فى الإطاحة بمدربيهم خلال المرحلة القادمة، مما يمهد لخلافة مورينيو فى تشيلسي جراهام بوتر، المدير الفني الحالي للبلوز.

وتري إدارة تشيلسي مؤخرًا أن الفريق بحاجة إلى مدرب صاحب خبرات كبيرة، لقيادة هذه المجموعة المضججة بالنجوم من اللاعبين بعض الصفقات القوية التى عقدها مسئولي البلوز فى المريكاتو المنقضي.



مورينيو يلقي إعجاب بيولي فى تشيلسي

وأكدت بعض المصادر الصحفية القوية داخل نادي تشيلسي أن عرض مينديز على تشليسي بشأن إستقدام مورينيو، لاقي على إعجاب تود بيولي مالك البلوز، الشئ الذي قد يمهد للتعاقد معه بالفعل، حال توديع الفريق اللندني منافسات دوري الأبطال عن الموسم الجاري.



مورينيو يؤمن بنجاح مشروع تشيلسي

وأضافت بعض التقارير أن مورينيو لديه رغبة قوية فى قيادة تشيلسي، خاصة بعد الصفقات القوية التى عقدها الفريق، حيث يظن المدرب البرتغالي أن الفريق اللندني يعد من أكثر الفرق تكاملًا فى اللحظة الحالية، مما قد يجعله ممهدًا لحصد العديد من الألقاب.