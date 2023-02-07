شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم يجسد دور شقيق محمد رمضان الأكبر فى مسلسل "العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد فهيم فى بطولة مسلسل العمدة للنجم محمد رمضان، الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويجسد فهيم خلال الأحداث دور شقيق محمد رمضان الأكبر، ومتزوج من الفنانة جورى بكر، وتكشف الحلقات عن علاقته بشقيقه ودوره فى العائلة.

ويسجل "العمدة" التعاون الثالث بين أحمد فهيم ومحمد رمضان فى الدراما بعدما شارك فيهم فى مسلسل "البرنس" عام 2020 للمخرج محمد سامى، وجسد خلال الأحداث دور زوج أخت محمد رمضان والتى قدمت دورها رحاب الجمل، وكذلك مسلسل "موسى" للمخرج محمد سلامة والذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وفى سياق آخر يشارك أحمد فهيم في بطولة مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللى كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور.