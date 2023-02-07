شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: لما بشوف طفل بيدخن بقف أنصحه علشان يبطل تدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهال عنبر، مسئول لجنة الصحة بنقابة المهن التمثيلية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الدكتور وجدى أمين أستاذ المراض الصدرية، ورئيس جميعة مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، ساندنى خلال جائحة كورونا سواء فى علاج الزملاء أو إدخالهم المستشفيات.

وأضافت، على هامش مؤتمر رصد مشاهد تدخين التبغ فى الدراما المصرية والعربية 2022، أنها لا تحب أى نوع من التدخين، سواء الشيشة أو السجائر، وآخر مسلسل صورته تفاهمت مع المخرج لأن البطلة كانت مدخنة، فكلمت المخرج بأننى سأقوم بأداء الدور بدون ظهورى كمدخنة فى المسلسل وبدون تدخين، والمخرج اقتنع لأنه لا نريد أن نوصل رسالة للشباب أن العصبى يمسك سيجارة، ولغينا مشاهد التدخين كلها من المسلسل، لكن نريد قرارا حاسما من الدولة بمنع التدخين فى الدراما، زى ما كان قبل ذلك لكى يلتزم الكل به، لأن فى شباب يشاهدونا فى المنزل، ويجب ألا نعلمهم أنه عندما يتعصب يدخن سيجارة.

وأضافت أحيانا وأنا ماشية فى الشارع أرى طفل عمره 14 سنة أو أقل وبيدخن وماسك السيجارة فى إيده، لكن لا أتركه وأقف وأتكلم معه وأنصحه وأقول له رئتك وقلبك وإن التدخين يؤثر على صحتك، مضيفة "يا عالم كلامى حيجيب نتيجة أم لا" .

وقالت أسعى بالطريقة التى أقدر اسعى بيها، لكن لو في قرار ملزم لن يكون هناك مشاهد تدخين في الدراما، وأنا أساند هذا المؤتمر من سنوات للإقلاع عن التدخين، ويارب كل الناس تبطل تدخين.