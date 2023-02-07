شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على وكوثر يونس وياسر شفيعي يحكون عن تجاربهم بندوة الاخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ضمن فعاليات دورته الـ 12 المقامة حاليا، ندوة حول "الإخراج السينمائى بين جيلين" ضمن فعاليات منصة المنتجين، أدارها الناقد أحمد شوقى، وتحدث فيها المخرج مجدي أحمد علي والمخرجة كوثر يونس، والمخرج ياسر شفيعى، والمخرج شريف الكاتشا.

وقالت المخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، إن ندوة "الإخراج السينمائى بين جيلين" لقاء مهم ضمن منصة المنتجين بمبادرة فاكتوري لتطوير 10أفلام، وتحدث كلا من المخرجين عن بدايتهم في مهنة الإخراج وكيف كانت ولماذا، وبدأ الحديث المخرج مجدي أحمد على قائلا: "قررت اتجه للإخرج بعدما شاهدت فيلم أمريكي وعمري 16عاما بعنوان "بلو اب" وكان فى سينما قصر النيل، وكان أول فيلم أشاهده، فحبيت السينما من هنا وبعدما درست فى كلية صيدلة ألتحقت بمعهد السينما، واكتشفت السينما المصرية بعد ذلك، وكانت السينما الأجنبية جزء من الإيقاع السينمائى فى مصر فكنا نشاهد في الأسبوع 7 افلام مجانا في المراكز الثقافية المختلفة الأجنبية فى مصر، واعتبر نفسى محظوظا أنى عشت هذه الأجواء التى خلقت جيلا كبيرا من السينمائيين.

وقالت المخرجة كوثر يونس: "سبب اتجاهى للإخرج السينمائي كان والدي دكتور مختار يونس فهو استاذ أكاديمى بمعهد السينما، لأنه كان يتمنى أن يتجه للإخراج بدلا من التدريس فقط بالمعهد، فحاولت أحقق حلمه من خلال اتجاهي للإخراج، اشتغلت مساعد مخرج والتحقت بمعهد السينما، وفي السنة الثالثة بالمعهد أخرجت فيلما تسجيليا عن والدي بعنوان "هديه من الماضي"، وحقق نجاحا كبيرا جدا، وحصلت على جوائز عديدة، ثم عملت مساعد مخرج لمده 12سنة، وقررت بعدها اتجه للإنتاج لاني كنت أريد أن افهم كل التفاصيل عن صناعة الفيلم، واستمريت في الإنتاج لمده 3 سنوات، ثم قررت أقدم فيلم "صاحبتي" وقت أزمة كورونا، ولم انته من تصويره، قررت ابتعد عن الإخراج وأعود للإنتاج لكن أصر صديقي لي على اكمال الفيلم والتقديم به للمشاركة في مهرجان فينسيا، وبالفعل الفيلم تم قبوله للمشاركة في المهرجان، وكان هذا الدافع ان اركز في الإخراج واستعيد ثقتي بنفسي في جزء الإخراج.

وتحدث المخرج ياسر شفيعي قائلا: "درست في كلية فنون تطبيقية وعملت فترة في تصميم المجوهرات، وحبي للسينما جاء من والدي لأنه كان دائما يصورنا، وفي الجامعة كنت أشارك في المسرح والتمثيل، وقدمت بعدها في معهد سينما دراسات حرة قسم إخراج، وفي نفس الوقت قدمت في مدرسة الجوزويت للسينما، واشتغلت مساعد مخرج وتعلمت من تلك الفترة ان اعبر عن نفسي، وقدمت أفلام قصيرة عبسبة و"دارك" كوميدي، وأسست شركة لإنتاج أفلام قصيرة.

بينما قال المخرج شريف الكاتشا: "انا اعمل في الإخراج منذ 20 عاما في الأفلام التسجيلية، ودرست السينما في أمريكا، واشتريت كاميرا وقررت أصنع الأفلام التسجيلية، وأشارك في المهرجان هذا العام بفيلم "بعيدا عن النيل" وهو الفيلم الخامس لي.

وعن دور المخرج في صناعة الفيلم، قال المخرج مجدي أحمد علي: "كل شخص لديه الدافع الخاص به لصناعة الفيلم، ولكن المخرج هو رب العمل، والمخرج الذي ليس لديه هم أو مهموم بقضية معينة، فهو لا يعمل مخرجا، وأرى أن المخرج ولد مخرجا وليس بالضروري أن يكون تعلم الإخراج، المخرج هو شخص يعبر عن نفسه لاسعاد ذاته والآخرين وتكون لديه قدرة على التعبير".

وقالت كوثر يونس: " المخرج في مصر هو الأساس، لكن في الخارج المنتج هو الذي له دور أهم في صناعة العمل حيث يفكر بشكل فني، ومهم أن يفهم المخرج في الإنتاج، ومن أسباب نجاح كثير من المخرجين مثل شريف عرفه ومروان حامد أنهم يفهمون في الإنتاج وتفاصيله".

واكد ياسر شفيعي: "المخرج هو رؤية أكثر منه سرعة في التنفيذ فقط، ولابد أن يعرف الإحساس الذي يريد توصيله للمشاهد سواء كان هو كاتب العمل أو مؤلف اخر"، ويرى شريف القشطة، أن المخرج لابد أن يكون مسؤولا عن الفيلم من البداية للنهاية.

ووجهت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، تساؤلا حول مدى إبداع المخرج في الفيلم القصير خاصة أنه المنبع لإبداع المخرج؟، فقال المخرج مجدي احمد علي:"أحيانا يفسر الفيلم القصير أنه فيلم طويل لكن مختصر، وهذا غير حقيقي، لأن الفيلم القصير له أسس ومعايير خاصة ومستقلة"، وقالت كوثر: "أشعر أن الفيلم القصير هو شئ مستقل بذاته، وبإمكانيات مادية محدودة يمكن صناعته".