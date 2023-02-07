سلاف فواخرجي وطليقها يتبرعان بهذا المبلغ لمتضرري الزلزال في سوريا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:50 مساءً - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن تبرع الفنانة السورية سلاف فواخرجي وطليقها المخرج وائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 8 آلاف دولار لصالح متضرري الزلزال الذي ضرب سوريا يوم أمس الإثنين، وأسفر عن وقوع الكثير من الضحايا والمصابين .

ووجهت نقابة الفنانين السوريين الشكر للفننانة سلاف فواخرجي والمخرج وائل رمضان على تبرعهما في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

جاء في المنشور: “نقابة الفنانين تشكر النجمة سلاف فواخرجي والنجم وائل رمضان لمساهمتهما الإنسانية والوطنية بالتبرع بمبلغ 21 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سوريا الحبيبة” .

وأعادت سلاف فواخرجي نشر هذا المنشور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، مشيرة في تعليقها عليه إلى دعوتها بأن يساهم الجميع بما يقدرون عليه للمساعدة في تخطي هذه النكبة على حد وصفها .

فكتبت: “أرواحنا رخيصة أمام بلدنا وأهل بلدنا، ووجع كل سوري هو وجعنا ولا قيمة لشيء مهما كان أمام دمعة طفل .. هي دعوة نرجو بها أن يساهم الجميع كل بما يستطيع، وأي قليل كثير في هذه النكبة الكبيرة التي تمر بها بلادنا” .

وكان قد ضرب جنوب تركيا ومناطق بشمال سوريا زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين 6 فبراير .

وتسبب الزلزال في انهيار عدد من المباني السكنية، وبلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا 3419 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 20 ألفا .. وفي سوريا وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 1600 قتيل وإصابة 3700 آخرين .