شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراه بـ3 ملايين دولار.. جيم كارى يعرض قصره للبيع مقابل 28 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرج النجم الكوميدى العالمى جيم كارى قصره فى لوس أنجلوس للبيع بمبلغ ضخم قدره 28.9 مليون دولار على مواقع بيع عقارات، وهو القصر الذى كان مكان إقامته منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وحسب ما نشر موقع ديلى ميل اشترى الفائز بجائزة جولدن جلوب البالغ من العمر 61 عامًا العقار الفخم فى عام 1994 مقابل 3.8 مليون دولار، لكنه أبلغ صحيفة نيويورك بوست فى بيان نُشر أمس الاثنين أنه مستعد للتغييرات فى حياته.



استراحة بحديقة جيم كاري



الشلال بقصر جيم كاري



جيم كاري

التخطيط للتقاعد

وأعلن ممثل Mask بشكل خاص أنه كان يخطط للتقاعد من التمثيل العام الماضى فى أبريل بعد إصدار Sonic The Hedgehog 2، وأوضح أنه يشعر بأنه "فعل ما يكفى".



حديقة قصر جيم كاري



غرفة السينما بقصر جيم كاري



غرفة المعيشة بقصر جيم كاري

وكان جيم قد تحدث عن إدراج منزله منذ فترة طويلة فى بيان لصحيفة نيويورك بوست قائلا "لمدة ثلاثة عقود كان ملاذاً لى، لكننى لا أقضى الكثير من الوقت هناك الآن وأريد شخص آخر للاستمتاع بها مثلى".

تفاصيل قصر جيم كارى

القصر به أراضٍ مزروعة تبلغ مساحتها 12704 أقدام مربعة مع 5 غرف نوم و 9 حمامات تقع على أرض مساحتها 2 فدان فى حى برينتوود فى لوس أنجلوس.



غرفة النوم بقصر جيم كاري



قصر جيم كاري



مسح قصر جيم كاري

وتحدث أيضًا إلى صحيفة وول ستريت جورنال فيما يتعلق ببيع القصر المترامى الأطراف الذى تبلغ مساحته 12704 أقدام مربعة، وقال إن المنزل كان "مكاناً للسحر والإلهام".

بينما كان يتأمل سنواته هناك، قال، "كل ليلة كنت اسمع الأغانى وكل صباح أشرب القهوة مع الصقور والطيور الطنانة، تحت صنوبر المياة العملاق."

وحسب التقرير يحتوى الجزء الخارجى من القصر على أقصى درجات الخصوصية للمقيمين المحتملين مع تحوطات طويلة تقع فى المقدمة، إلى جانب المساحات الخضراء المورقة والأشجار الكبيرة التى توفر الكثير من الظل فى الهواء الطلق، يوجد أيضًا مسبح شلال يحده جدار صخرى فى الفناء الخلفى، مما يجعله مثاليًا للبقاء باردًا فى حرارة كاليفورنيا.

وحمام السباحة الواسع بالقرب من المسبح المتلألئ يوفر بار كامل، وهو مثالى للترفيه خلال أيام الصيف الحارة، ويوجد أيضًا منطقة سبا فى الهواء الطلق مع ساونا بالأشعة تحت الحمراء وغرفة بخار، مما يخلق واحة فى حد ذاته.

يحتوى الفناء المبنى من الطوب على مساحة كبيرة للأثاث المريح، مثل الأرائك الناعمة والطاولات، بينما تصطف النباتات المحفوظة بوعاء على جدران المنزل، وتوفر طاولة النار التى تعمل بالغاز الدفء عند قضاء الوقت بالخارج ليلاً أو فى درجات الحرارة الباردة.