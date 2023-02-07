شكرا لقرائتكم خبر عن افرد وشك.. جينيفر لوبيز تطلب من بن أفليك التعامل بلطف فى حفل جرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأمور لم تكن على ما يرام بين النجمين الزوجين بن أفليك وجينيفر لوبيز فى حفل جرامى، حيث طلبت لوبيز من زوجها أن يبذل المزيد من الجهد خلال حفل توزيع جوائز جرامى ليلة الأحد، حيث التقطت صورًا للمغنية البالغة من العمر 50 عامًا تطالب افليك بالتظاهر بالاستمتاع فى حوار محرج رصدته الكاميرا.

وحسب ما نشر موقع ديلى ميل شوهد لوبيز وبن أفليك، اللذان يبدوان متوترين وغاضبين يتبادلان كلمات متوترة خلال الحفل، بينما جلس المضيف تريفور نوح بجانبهما.



جينيفر لوبيز وبن افليك في حفل الجرامي



خلاف بين جينيفر لوبيز وبن افليك

جينفير لوبيز تعرض منزلها للبيع بـ42 مليون دولار.. "يضم بحيرة وشاطئا خاصا"

وكانت قد أدرجت جينيفر لوبيز، رسميًا منزلها المكون من تسع غرف نوم فى لوس أنجلوس، للبيع مقابل 42.5 مليون دولار بعد سبع سنوات من شرائها للمنزل مقابل 28 مليون دولار.

مواصفات المنزل

تم تجهيز منزل Bel Air ببحيرة وشاطئ خاصين ومسرح سينما داخلى ومسبح لا متناهى وجيم و13 حمامًا، وقد تبحث لوبيز، عن عقارات أكبر وأفضل بعد زواجها من بن أفليك فى يوليو الماضى، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية. واشترت لوبيز العقار المذهل الذى تبلغ مساحته ثمانية أفدنة لأول مرة فى عام 2016 من الممثلة سيلا وارد وزوجها رجل الأعمال هوارد شيرمان، ويغطى المنزل الضخم ما يقدر بـ 14000 قدم مربع.

بالإضافة إلى البحيرة والشاطئ الخاص والدش فى الهواء الطلق، يأتى المنزل مع أراضى واسعة تحتوى على كوخ للضيوف ومساحة خضراء، ويمكن للمدرج الخارجى أن يستوعب ما يصل إلى 100 شخص.

فى إحدى الصور التى تعرض الجزء الداخلى للمنزل، تصطف جدران المسرح الداخلى بملصقات أفلام من بطولة لوبيز وأفليك والثنائى معًا.

المنزل يمتاز بطراز الريف الفرنسى

فى المنزل الرئيسي، يحتوى المنزل على مدفأة كبيرة وبار ومكتبة وغرفة ترفيه رئيسية مذهلة ذات أسقف عالية، وتتميز الملكية، بطراز "الريف الفرنسي" الذى يمزج بين عناصر الحجر والخشب.