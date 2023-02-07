شكرا لقرائتكم خبر عن "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال يتخطى 9.5 مليون جنيه في دور العرض السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أخي فوق الشجرة" أمس الاثنين إيرادات بلغت 342 ألفا و883 جنيها، متصدرًا قائمة الإيرادات اليومية، ووصل إجمالي ما حققه الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة خلال 3 أسابيع 9 ملايين و 664 ألفا و 42 جنيه.

أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، إسلام إبراهيم وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يجسد الفنان رامز جلال دور شقيقين توأم ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "أخي فوق الشجرة"، وتدور أحداث الفيلم حول علاء وهو شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد عودة شقيقه التوأم بهاء من الخارج، والذي لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات، ويعاني علاء "رامز جلال" من أفعال شقيقه بهاء التي تفجر أحداثًا كوميدية في الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم "أحمد نوتردام" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته كل من: غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، شيماء سيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب "أخي فوق الشجرة" يعرض أنا لحبيبى بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، وفيلم "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد.