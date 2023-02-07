شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ينعون ضحايا زلزال تركيا وسوريا أبرزهم محمد ممدوح وباسم يخور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان السورى باسم ياخور على تقديم واجب العزاء لضحايا زلزال تركيا وسوريا، وكتب بعض الكلمات المؤثرة التى تعبر عن الحزن والأسى، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام" حيث قال، "قلوبنا معكم، الله يرحم الأموات والله يلطف بالناس العلقانة بين الأنقاض".



كلمات باسم ياخور

وعبر أيضاً الفنان المصرى محمد ممدوح، عن تعازيه فى ضحايا الزلزال عبر حسابه على موقع "إنستجرم"، وناشد ممدوح المتابعين بالمساعدة التبرع لأهالى الضحايا لمن يستطيع، قائلا، "ياريت يا جماعة اللى يقدر يساعد ما يبخلش، الموضوع كارثى ومش واخد حجمه الحقيقى".



تغريده محمد ممدوع عبر انستجرام

كما أعربت المغنية بلقيس عن بالغ حزنها بضحايا الزلزال، حيث غردت على حسابها على موقع "تويتر" وقالت، "دعواتنا بالرحمة لأخواتنا في سوريا وتركيا، تعازينا الحارة في من فقدناهم وألف سلامة ولا بأس على أحبتنا فى لبنان والعراق، وفلسطين، باقي الدول العربية، حفظكم الله جميعا من أى مكروه وأسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته".



تغريده بلقيس عبر تويتر

رئيس تركيا يعلن حالة الطوارئ فى البلاد

وفى سياق آخر أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر فى 10 مدن فى البلاد، هى الأكثر تضررا جراء الزلزال المدمر الذى وقع أمس وأودى بحياة الآلاف.

كما أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3549 قتيلا و22 ألفا و168 مصابا، فيما تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص، لافتا إلى أن قرابة 53 ألف شخص يعملون فى جهود الإنقاذ والبحث، وأن أكثر من 70 دولة عرضت تقديم المساعدة في جهود الإغاثة المتسمرة فى تركيا وسوريا.

وتابع الرئيس - فى كلمة نقلها تليفزيون "تى أر تى وورلد" التركى - أنه تم توفير 100 مليارات ليرة تركية بشكل فورى لدعم جهود الإغاثة، مضيفا أنه سيتم دعم المناطق المتضررة جراء الكارثة بأقمار صناعية لتحسين جودة الاتصالات هناك.