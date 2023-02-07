شكرا لقرائتكم خبر عن ما خلصتش ثانوى.. رواد تويتر ينتقدون علاقة دى كابريو بفتاة أصغر من فيلم تيتانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النجم العالمى ليوناردو دى كابريو معروفا بمواعدة عارضات الأزياء اللائى تقل أعمارهن عن 25 عامًا، لكن يبدو أن نجم تيتانيك، 48 عامًا، قد غرق فى أعماق جديدة حيث نشرت تقارير شائعات تفيد بأنه يواعد عارضة الأزياء إيدن بولانى التى تبلغ من العمر 19 عامًا.



انتقادات توتير ل ديكابريو

وحسب ما نشر موقع ديلى ميل انتقد رواد السوشيال ميديا على توتير علاقة النجم، حيث إن العارضة صغيرة جدًا لدرجة أن تعليمها فى المدرسة الثانوية قد توقف بسبب جائحة كورونا.

انتقادات تويتر لـ دى كابريو

وكتب مغرد كيف كانت فى المدرسة عندما كان ليو بالفعل ممثلًا سينمائيًا راسخًا، قائلا "صديقة دى كابريو صغيرة جدًا لدرجة أنها ربما درست فيلم روميو وجولييت الذى لعب دور البطولة فيه عندما كانت فى المدرسة".



انتقادات توتير

وكتب آخر "صديقة ليوناردو دى كابريو الجديدة صغيرة جدًا لدرجة أن COVID-19 أوقف تعليمها فى المدرسة الثانوية "، حيث قال مغرد آخر "أرجو أن يشرح لى أحدهم ما هى القواسم المشتركة بين رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا؟".



ليو وايدن

وقال آخر ممازحا "ليوناردو دى كابريو يشعر بالقلق فقط بشأن تغير المناخ لأنه يريد أن يترك عالمًا أفضل لصديقاته".

صورة للثنائى

تم تصوير ليوناردو لأول مرة مع إيدن فى حفل إطلاق Ebony Riley من أجل EP الجديد، وشوهد الحائز على جائزة الأوسكار جالسًا بجانب عارضة الأزياء المراهقة.

ويبدو أن فيكتوريا لاماس، صديقة ليو الحالية، فى عداد المفقودين على ما يبدو، والتى تبلغ من العمر 23 عامًا وتصغره بنحو 25 عامًا وهو نصف عمره تقريبًا.