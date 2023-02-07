لن تصدقوا الشبه الكبير بين ريهام سعيد ونجليها الشابين.. شاهد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 03:53 مساءً - تداولت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، أحدث صورة شهدت ظهور (يوسف) نجل الإعلامية ريهام سعيد،

ونشرت ريهام سعيد صورة مع نجلها الذي اصبح شابًا وسيمًا يشبهها كثيرًَا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،

واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلًا كبيرًا من قبل الروّاد، وأخذوا يتساءلون عن المزيد من المعلومات حول أبناء الإعلامية المصرية.

يوسف نجل ريهام سعيد

يوسف هو نجل ابن ريهام سعيد الأكبر وهو شقيق إبنتها (أمينة) من زيجتها الأولى، وقد خطف يوسف الأنظار بوسامته، بعدما نشرت والدته أول صوره له مع شقيقته ووجهت من خلالها إعتذار لهما بعد الأزمات المستمرة التي وقعت بها في الفترة الماضية بسبب طبيعة عملها الإعلامي، كما أحتفلت ريهام بتخرجه من المرحلة الثانوية عام 2020 ونشرت حينئذٍ مجموعة من الصور تجمعها به توثيقًا لتلك المناسبة.

إبنة ريهام سعيد تمتهن مهنة الطهي

وسبق وأن كشفت ريهام سعيد بأنها ابنتها أمينة تمتهن مهنة الطهي ونشرت سابقا صورة لها وهي ترتدي الملابس البيضاء من المطبخ.

وأمينة هى ابنة ريهام سعيد من زيجتها الأولى عندما كانت بعمر 19 عامًا واستمرت ثلاث سنوات ثم انفصلت بحسب تصريحاتها فى أحد البرامج التليفزيونية بسبب منعها من اللبس والخروج والحديث في الهاتف.

ولدى ريهام سعيد الى جانب ابنتها أمينة ويوسف، ابن أخير يُدعى (طارق) من زيجتها الحالية والتي وأنجبته من زوجها الحالي مدحت عفيفي.

ريهام سعيد في عزاء والد ريم البارودي

من ناحية أخرى، حرصت الإعلامية ريهام سعيد، على تقديم واجب العزاء للفنانة ريم البارودي في وفاة والدها، حيث يقام العزاء حاليًا بمسجد أبوبكر الصديق بمصر الجديدة، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينها وبين ريم البارودي والتى كانت وصلت في وقت من الأوقات إلى ساحات المحاكم.

والتقطت الكاميرات المتواجدة في عزاء والد الفنانة ريم البارودي، صور لها وهي تحتضن الإعلامية ريهام سعيد وتبكي، أثناء تقديم العزاء لها، وبعدها دخلت ريهام جلست بجوار ريم.

وحرص عدد من مشاهير الفن والإعلام على حضور العزاء، منهم محمد رمضان، إيمان العاصي، دينا فؤاد، هدى، ياسمين الخطيب، بوسي شلبي .

ريهام سعيد تروّج لمسلسلها في رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، تواصل النجمة ريهام سعيد، الترويج لأحدث أعمالها الدرامية، “مسلسل عودة البارون” للنجم حسين فهمي، ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023.

وشاركت الفنانة ريهام سعيد مع متابعيها، صورة البوستر التشويقي لمسلسلها الجديد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “الأستاذ سامر خضر كل الشكر والتقدير.. انتظرونا في رمضان 2023“.

تفاصيل مسلسل “عودة البارون”

ينتمي مسلسل “عودة البارون”، إلى الأعمال الدرامية القصيرة، التي تتكون من 15حلقة فقط، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: النجم الكبير حسين فهمي، والمطرب خالد سليم، والفنانة ريهام سعيد، وأحمد سلامة، وميس حمدان، وعلاء مرسي، والفنان سامي مغاروي، والنجمة الكبيرة نهال عنبر، ورزان مغربىي، وعدد من النجوم ضيوف الشرف، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر، ومن إنتاج محمد منصور.

آخر أعمال النجمة ريهام سعيد

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ريهام سعيد، عرض مسلسلة الجديد “بعد النهاية”، قريبا على شاشة إحدى القنوات الفضائية.

ويشارك في بطولة مسلسل “بعد النهاية” عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: الفنانة ريهام سعيد، والنجمة نرمين الفقي، والفنانة الكبيرة هالة فاخر، وأحمد سعيد عبد الغنى، وجيهان خليل، والفنان صبرى عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

على جانب آخر، تواصل ريهام سعيد تقديم حلقات برنامجها “صبايا الشمس” حيث من المقرر أن تستعرض ليلة رأس السنة 2023 نجاحًا لجرحه عاجله خارج مصر لقلوب 5 أطفال وإنقاذهم من فشل كلي في القلب.

يُذكر أن ريهام سعيد من أكثر الإعلاميات المثيرات للجدل، وكانت قد أحدثت جدلاً كبيراً في أول حلقة من برنامجها “صبايا الخير” بعنوان “صيد الثعالب” والتي واجهت بسببها هجوماً شديدا من الجمهور وجمعيات الرفق بالحيوان، مما عرضها للوقف عن العمل للمرة الثانية لفترة كبيرة.

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