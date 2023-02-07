كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 03:53 مساءً - وجه الممثل شاغري شيتاناك الذي اشتهر بتجسيده لدور “فريد” في مسلسل “أنت أطرق بابي” نداء استغاثة لإنقاذ والدته والبحث عنها بعد وقوع زلزال تركيا المدمر .
أشار شاغري شيتاناك في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” إلى أن والدته تعيش في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال أمس الإثنين .
وأضاف “شيتاناك” أنه منذ وقت وقوع الزلزال ووالدته مفقودة ولا يستطيع التواصل معها، وعلى ما يبدو أنها تحت الأنقاض .
فكتب الممثل التركي: “هاتاي أنطاكيا، سوملر، هذا المبنى ولدت وكبرت وترعرعت فيه، وهو الآن مهدم .. كانت أمي هناك” .
تابع: “هذا المبنى هو الأعلى والأكثر اكتظاظا بالسكان بشكل دائم .. يرجى التواصل والمساعدة في إنقاذ المزيد من الأشخاص” .
وكان قد ضرب جنوب تركيا ومناطق بشمال سوريا زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين 6 فبراير .
وتسبب الزلزال في انهيار عدد من الباني السكنية، وبلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا 3419 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 20 ألفا .. وفي سوريا وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 1600 قتيل وإصابة 3700 آخرين .
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل تركي يستنجد لإنقاذ والدته: “أنقذوا أمي من تحت الأنقاض” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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