شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار المخرج نور الدمرداش.. فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة المخرج نور الدمرداش الذى قدم عدد من الاعمال الفنية المتنوعة سواء كانت درامية أو سينمائية وتركت بصمة كيرة مع الجمهور .

ولد نور الدمرداش في 12 نوفمبر عام 1925، في طنطا بمحافظة الغربية، بدايته في عالم الفن كانت من خلال خشية المسرح، مع فرقة زكي طليمات أحد رواد المسرح المصري، ثم اتجه إلي عالم السينما وقام بأدوار الشاب الطائش المستهتر، مثل فيلم السبع بنات، والميليونير، وصغيرة علي الحب، وأخيرا اتجه إلي الإخراج ليخرج لنا أعمالاً درامية فريدة من نوعها.

حصل علي كالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، وعمل في مسرح زكى طليمات، ثم اتجه إلى عالم السينما، شارك في العديد من الأفلام المميزة من أبرزها فيلم صغيرة علي الحب بجانب سعاد حسني، وعنتر بن الشداد بجانب فريد شوقي، ثم أتجه إلي الإخراج الدرامي وأخرج العديد من المسلسلات التي تركت بصمة في عالم الدراما منها:لا يا ابنتي العزيزة، لا تطفئ الشمس، علي باب زويلة، جريمة لم تكتمل، الرحيل، الضحية.

كما اكتشف الراحل محمود عبد العزيز، والراحل عبدالله غيث، والراحل ممدوح عبد العليم، حيث قدم محمود عبدالعزيز للمرة الأولى في مسلسل «كلاب الحراسة»، عام 1972، وقدم عبد الله غيث دور البطولة في مسلسل «هارب من الأيام»، عام 1963، وقدم ممدوح عبد العليم لأول مرة من خلال مسلسل «الجنة العذراء»، عام 1969.

تزوج نور الدمرداش من النجمة كريمة مختار عام 1955، وأثمر عن زواجهما 4 أبناء، الإعلامي معتز الدمرداش، وشريف الدمرداش، وأحمد الدمرداش، وهبة الدمرداش.

رحل نور الدمرداش عن عالمنا في 7 فبراير عام 1994 أثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصوير مسلسل السقوط في بئر سبع، بعدما قدم لعالم الفن وكل محبيه مزيج متميز من الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية.