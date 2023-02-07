شكرا لقرائتكم خبر عن دخول الفنانة ياسمين غيث العناية المركزة بعد خضوعها لجراحة إزالة ورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي للفنانة ياسمين غيث حفيدة الفنان عبدالله غيث عن نجاح الجراحة التي خضعت لها أمس لإزالة الورم، وبقائها داخل العناية المركزة حتى تمام الشفاء.

وكتب حسابها عبر "فيسبوك": "ياسمين خلصت العمليه الحمد لله بنجاح، برجاء الدعاء بتمام الشفاء والتعافي والخروج من العنايه المركزه والمستشفى علي خير يا رب انشاء الله، شكرا لكل من دعالها".



ياسمين غيث

وكانت ياسمين نشرت صورة لها من المستشفى قبل خضوعها للعملية، مشيرة أنها ستخضع لجراحة جديدة لإزالة الورم، حيث علقت عليها: " مش عارفة هعرف أرد عليكم وأرجع لكم تاني امتي، عارفة إنكم في ضهري من غير ماطلب، بس لو في يوم كنت مصدر أمل أو أي نوع من أنواع السعادة ليكم، محتجاكم النهاردة قوي تكونوا كدة ليا".

وتابعت: "سامحوني لو زعلت أي حد فيكم في يوم من الأيام، عمري ما كنت أقصد أزعل حد، و أنا مسامحة أي حد زعلني أو أذاني بقصد أو بغير قصد، بحبكم قوي و بتمنالكم زي ما بتتمنولي".

واختتمت حديثها قائلة: "استودعت نفسي و إبني و جوزي و أخويا و أمي و أبويا وأهلي كلهم و أصحابي الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ستودعتكم كلكم الله يا ضهري و سندي و عيلتي الكبيرة قوي التانية الذي لا تضيع عنده الودائع، إستودعت الله بيتي و كل حاجة في حياتي الذي لا تضيع عنده الودائع، استودعتكم الله الذي لاتضيع عنده الودائع، لا إلاه إلا الله..محمد رسول الله".

يذكر أن ياسمين غيث شاركت في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع الفنانة هند صبري عام 2017 بدور "هبة"، بينما شاركت في مسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال عام 2018.