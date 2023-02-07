شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على: حبيت السينما بعد مشاهدتى فيلم"الانفجار"وقررت العمل بالإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الدورة الـ 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، اليوم الثلاثاء، ندوة الإخراج السينمائى بين جيلين وأدار الندوة الناقد أحمد شوقى، وروى المخرج مجدى أحمد على، قصة حبه للإخراج من صغره، قائلا:" قررت ابقى مخرج لما شوفت فيلم عجبنى فى السينما وهو فيلم الانفجار وعجبنى جدا وحبيت السينما وقررت من ساعتها أنى هكون مخرج و خلصت صيدلة و بعد كده دخلت معهد السينما ومن ساعتها بدأت مسيرتى".

أما المخرجة كوثر يونس، قالت:" بدأ حبى للإخراج من ناحية والدى كان عاوز يبقى مخرج ومعرفش بسببه نمى عندى جانب الإحساس فى شخصيتى وكنت وأنا صغيرة بخرج فى المدرسة وبعد كده دخلت معهد السينما واشتغلت مساعد مخرج لمدة 12 سنة وقولت هشوف آخر فرصة ليا أكمل فى الإخراج ولا لا وعملت فيلم صاحبتى وجه صديقى ساندروا قالى قدمى بالفيلم فى مهرجان فينسيا و أنا ضد تقديم أفلام المهرجانات بفلوس وكان التقديم 80 يورو و اتخنقت معاه و هو اللى دفع فلوس تقديم الفيلم، وقولت أكيد مش هيتقبل واتقبل وما كنتش مصدقة نفسى طبعا وكنت لسه مقفلتش الفيلم وقفلته واستعدت ثقتى بنفسى لما روحت مهرجان فينسيا وقررت أكمل فى الإخراج.