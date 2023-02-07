وائل جسار: “صحيت زي المجنون من هزة الزلزال”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 02:54 مساءً - كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن تأثر منزله في لبنان بالزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر .

قدم وائل جسار في بداية حديثه بمداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” تعازيه للشعب التركي والسوري في ضحايا هذا الزلزال .

وقال “جسار” حول الهزة الأرضية التي شعر بها أثناء تواجده بمنزله في بيروت: “صحيت زي المجنون، لأول مرة في حياتي أحس بهزة من النوع ده في لبنان وبالقوة دي” .

تابع: “أنا كنت في السرير ودرف الخزانة ابتدت تفتح وتغلق والنجفة عمالة تتهز بقوة .. لأول وهلة خفت على عيلتي وجيت جري عليهم وقولتلهم عايزين نخرج برة، لإن المدة طولت حوالي 40 ثانية ودي كمان حاجة محصلتش قبل كده” .

وأشار الفنان اللبناني إلى أنه تواصل مع العديد من أصدقائه في سوريا للاطمئنان عليهم من جراء هذا الزلزال .. فيما وجه رسالة لمد يد العون لسوريا وتركيا قائلا: “أتمنى من الأمم المتحدة ومن كل الدول العربية ودول العالم المشاركة في هذا المصاب” .