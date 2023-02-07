غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتيها في أحدث ظهور لهما .. هل تشبهاها ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 02:54 مساءً - احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلاد حفيدتيها من ابنتها روتانا في حفل شهد حضور زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك في أول ظهور لهما بعد عودتهما عقب إعلان انفصالهما .

نشرت غادة عبد الرازق صورا من عيد الميلاد تجمعها بابنتها روتانا وحفيدتيها في أحدث ظهور لهما .. كما ظهر زوجها هيثم زينتا وهو يلتقط صورا مع العائلة .

وغلب على عيد الميلاد اللونين الأبيض والأسود في ألوان البالونات وملابس الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها وحفيدتيها وقوالب الكيك الخاصة بعيد الميلاد .

وأرفقت الفنانة المصرية الصور بتعليق عايدت من خلاله حفيدتيها بمناسبة عيد ميلادهما، فكتبت قائلة: “عيد ميلاد سعيد حبايبي” .

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من الفنانة غادة عبد الرازق في تصريحات صحفية عن عودتها إلى زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا بعد إعلان انفصالهما في شهر ديسمبر الماضي .

وأشارت المصادر إلى أن انفصال غادة عبد الرازق عن هيثم زنيتا لم يكن بشكل رسمي أي لم يقع طلاق، وأن ما حدث بينهما كان خلافا في وجهات النظر، وبعد فترة الانفصال تم العودة .

وكانت قد أعلنت غادة في منتضف شهر ديسمبر الماضي انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا بعد زواج استمر لمدة عامين ونصف .

رفضت غادة عبد الرازق في تصريحاتها لبرنامج “ET بالعربي” الكشف أو الحديث عن الأسباب الحقيقة التي أدت إلى انفصالها عن هيثم زنيتا .

وأشارت إلى أن قرار انفصالها عن زوجها جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي .