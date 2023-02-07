شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجي ووائل رمضان يتبرعان بـ21 مليون ليرة لمتضررى الزلزال في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن تبرع الفنانان سلاف فواخرجى ووائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سورية لصالح أهل المتضررين من الزلزال، حيث وجهت النقابة عبر صفحتها على موقع فيس بوك الشكر للفنانين في منشور جاء فيه:"نقابة الفنانين تشكر النجمة سلاف فواخرجي و النجم وائل رمضان لمساهمتهما الانسانية و الوطنية بالتبرع بمبلغ 21 مليون ليرة سورية، لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سوريه الحبيبة.



نقابة الفنانين فى سورية تشكر سلاف فواخرجى ووائل رمضان

وأعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب عدة محافظات في شمال غرب سوريا إلى 2990 شخصا.

وقال المسؤول في الدفاع المدني السوري فراس الخليفة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في المناطق المنكوبة من الزلزال الذي ضرب القرى والبلدات القريبة من الحدود مع تركيا والتي أسفر حتى هذه اللحظة عن مقتل 790 شخصا وإصابة أكثر من 2200 آخرين بجروح متفاوتة بعضهم في حالة خطيرة"، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب وجود عائلات كثيرة تحت الأنقاض وسط صعوبات كثيرة لانتشالهم حتى الآن.

يكرم مهرجان الرباط لسينما المؤلف خلال دورته السابعة والعشرين التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضى، الفنانة سلاف فواخرجي التي قدمت للسينما السورية والعربية الكثير من الاعمال المميزة ومؤخرا كان لها تجارب في الإخراج أيضا فقد قدمت نفسها للساحة السينمائية العربية كمخرجة وحصلت علي جوائز في هذا المجال يضاف لجوائزها كممثلة في الكثير من الاعمال السينمائية .