شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور:فيلم "الحب بتفاصيله" مناسب للجميع وعودة للأعمال الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد نور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن فيلمه الجديد الذى يحمل إسم "الحب بتفاصيله" الذى يعرض حاليا في دور العرض السينمائى يعتبر عودة قوية للأعمال الرومانسية الخفيفة، ومناسب لجميع أفراد الأسرة، وأراهن عليه بقوة خلال مشوارى الفني .

وأضاف في تصريحاته الفيلم يجمعنى بعدد من الفنانين التي تشرفت بالعمل معهم منهم ملك قورة ومصطفى أبو سريع وعلاء مرسى بالإضافة إلى وجود عدد من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان مصطفى قمر ومادلين طبر وغيرهم .

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وطرح مؤخرا الفنان محمد نور أغنيته "ياه" على يوتيوب، ونشر الفنان مقطع من كليب أغنيته عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وعلق عليه: "أغنية ياه، حاليا على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، شكرا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الفني على أحسن وجه.. المخرجة الكبيره بتول عرفه".