شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ورشة فاكتوري لتطوير 10أفلام قصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته ال 12، فعاليات ورشة فاكتوري الذي يقودها المدير الثقافي البرازيلي، لويز كوورتازي، ويشارك فيها بماستر كلاس حول الفيلم قليل الميزانية المنتج شريف مندور، وبمشاركة المتخصصة في الانتربولوجي المرئية، فرح حلابة، والمتخصصة في تنمية الموارد المالية، وفاء بن جاسم من تونس، والمتخصصة في الدعم النفسي ومقاومة المخاوف، إيمان بنضاوي مصرية أمريكية.

وبدأت الفعالية اليوم بكلمة مديرة المهرجان لتشجيع المخرجات الطلبة المشاركين على الالتزام ومتابعة الورشة لأنها مكثفة جدا وفي آخرها سيتم اعلان توزيع جوائز لدعم انتاج بعض هذه الافلام في ختام فعاليات منصة المنتجين لورشة فاكتوري، يوم 8 فبراير .

رحبت عزة الحسيني، بكل المشاركين في هذه الورشة سواء العشر مشاركين أو الطلبة، أو محاضرين واللذين شاركوا وقائد الورشة لحسهم على الإلتزام وتشجيعهم على الاستمرار.

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