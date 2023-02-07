شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم تنعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا "يا رب لطفك ورحمتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضحايا زلزال تركيا وسوريا عبر تغريدة على حسابها الشخصى على موقع التواصل "تويتر"، حيث كتبت كلمات تعبر عن الحزن والآسى، قالت، "شكراً على المعايدة بس ما قادرة احتفل ولا قادرة فكر بعيدي اليوم.. قلبي وراسي مع الناس بسوريا وتركيا ما عم فيي فكر بشي غير فين و عم صلي من قلبي الله يكون معهم ويساعدهم ويخلصهم وهل كارثة ما تنعاد بإذن الله. يا رب لطفك ورحمتك"



تغريده نادين نسيب نجيم

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات التركية صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا و20436 جريحا.

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة أنشأت مستشفيات ميدانية في جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وتم فتح طرق موازية للطرق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاي، مضيفا: خصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة في الإخلاء والإنقاذ والدعم"ن مقدما الشكر إلى الدول التي أرسلت المساعدات لبلاده".

أعلن أقطاي وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام في أعمال البحث والإنقاذ.، كاشفا عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

ارتفاع عدد الضحايا

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

وحذرت كاثرين سمولوود ، كبيرة مسئولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا ، من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص.