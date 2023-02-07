شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري يعزي أهالي ضحايا زلزال تركيا وسوريا: "نجّنا يا ربّ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان البناني وائل كفوري على تقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا زلزال تركيا وسوريا، عن طريق تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"

وقال، "الله يرحم كلّ اللّي توفّوا بهالكارثة، تعازيّى لأهاليهن، الله يصبّرهن، ويشفي كل جريح، ويكون بعون كل متضرّر. نجّنا يا ربّ"



تغريده وائل كفوري على تويتر

وفي سياق آخر، أعلن موقع لرصد الزلازل، تسجيل 27 هزة أرضية على مستوى العالم منذ فجر الثلاثاء، نقلا عن مصادر إعلامية.

ارتفاع حصيلة الزلزال

كانت السلطات التركية أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3419 قتيلا و20436 جريحا.

قال نائب الرئيس التركى فؤاد أقطاى فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة أنشأت مستشفيات ميدانية فى جميع المناطق المتضررة من الزلازل، وتم فتح طرق موازية للطرق الرئيسية المتضررة بين الريحانية وهاتاى، مضيفا: خصصنا مطار أضنة لاستقبال الطائرات المشاركة فى الإخلاء والإنقاذ والدعم" مقدما الشكر إلى الدول التى أرسلت المساعدات لبلاده".

مساعدة 70 دولة

أعلن أقطاى وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وعرض أكثر من 70 دولة الإسهام فى أعمال البحث والإنقاذ، كاشفا عن إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذى وقع قبل فجر الاثنين والهزات الارتدادية حيث يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين تشابك المعدن والخرسانة.

وحذرت كاثرين سمولوود، كبيرة مسئولى الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية فى أوروبا، من أن عدد القتلى قد يرتفع إلى أكثر من 20 ألف شخص.

وقالت سمولوود لوكالة فرانس برس: "هناك احتمال مستمر بحدوث المزيد من الانهيارات، لذلك نرى فى كثير من الأحيان زيادات تصل إلى ثمانية أضعاف الأرقام الأولية".

وأضافت "نرى دائمًا الشيء نفسه مع الزلازل، للأسف، وهو أن التقارير الأولية عن أعداد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا ستزداد بشكل كبير فى الأسبوع التالي."