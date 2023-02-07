نجمة ذا فويس The voice تفضح تنمّر شيرين عبدالوهاب عليها.. ما قالته صدم المتابيعن!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 12:56 مساءً - كشفت لمياء جمال نجمة برنامج ذا فويس، خلال حلولها ضيفة على برنامج مع «الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، عن تعرضها للتنمر من الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقالت لمياء جمال نجمة ذا فويس، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنمّرت على شكلها لعدم اختيارها لها كمدربة خلال مشاركتها في برنامج المواهب.

واقعة تنمّر شيرين عبد الوهاب لنجمة ذا فويس

وقالت لمياء جمال: “بحس أن شيرين ما بتحبني، لأن في البداية صار منافسة بين صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب”، وتابعت: “لأنها كانت تحبني أكون معها في الفريق، ولكني اخترت صابر”.

وأضافت لمياء في تصريحات تلفزيونية، أنها اعتقدت في البداية بأن شيرين كانت تمازحها كما كانت تفعل معها وكذلك أعضاء لجنة التحكيم، لكن عندما اختارت الفنان صابر الرباعي، غضبت شيرين فبدأت تتنمر على شكلها كلما تراها.

واختتمت: كنا بنحتفل بـ عيد ميلاد الفنان كاظم الساهر، كانت تضحك وقالت عليّ ها ما حلوة، وأنا كنت إنسانة فقيرة وفي بداية حياتي الفنية، وهذا الموقف لا زلت أتذكره كانه حدث الآن، ولكني أحبها وأحب أغانيها.. الله يرزقها ويعطيها الصحة والعافية.

لمياء جمال

يُشار إلى أن لمياء جمال شاركت في برنامج ذا فويس، عام 2012، وكانت ضمن فريق المطرب صابر الرباعي، والتي تسبب اختياره لها في هجوم شرس على الفنان التونسي بعد تفضيله التونسية لمياء جمال على اللبناني كريستيان أبو عنّي واتهامه بالتمييز بين المشتركين.

آخر حفلات شيرين عبد الوهاب

على الجانب الآخر، أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ناجحا وكامل العدد في الكويت، وأشعلت شيرين، الحفل بغناء عدد من أبرز أغانيها كان من بينها “ملكش مكان، مشاعر، ويا بتفكر يا بتحس، وغيرها من الأغاني.

نالت شيرين عبد الوهاب، انتقادات كثيرة بسبب إطلالتها حيث ظهرت مرتدية فستان شيفون واسع مطرز بطبقات من الريش والذى وصفه الجمهور بـ “الروب”، كما ظهر وزنها الزائد.

صدم الجمهور الكويتي الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الذي أقيم في يناير المنقضي، حين سألتهم عن زوجها الفنان حسام حبيب، على المسرح الذي تعود له لأول مرة منذ أزماتها الأخيرة.

وسألت شيرين عبد الوهاب الجمهور:” بتحبوا حسام حبيب ولا ايه؟”، ليفاجئها الحضور جميعا بجواب النفي:” لا مبنحبوش”، ما تسبب في حالة من الحرج لها.

وفي تعليق صادم لشيرين عبد الوهاب قالت: “مش هعيط .. انسوا عشان تعرفوا تعيشوا”، واعتبره البعض تعليقًا من شيرين عبد الوهاب على أزماتها الأخيرة”.

إلغاء حفل شيرين في لبنان

كشفت عدد من المواقع اللبنانية، عن إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب الذي كان مقررا إقامته بمناسبة عيد الحب، يوم 10 فبراير المقبل، بعدما أقامت في بيروت خلال الفترة الماضية.

وترددت أقاويل وشائعات حول خلال وقع بين شيرين عبد الوهاب ومنظمي الحفل، بسبب التسرع في الإعلان عن موعد الحدث قبل الاتفاق على التفاصيل النهائية مع المطربة المصرية.

وكشفت الصحفية هنادي عيسى في تصريحات لها، أن الاتفاق على الحفل لم يتم بسبب الخلاف حول قيمة أجر شيرين عبد الوهاب، في الوقت الذي يخفض فيه النجوم من أجورهم بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان.

وترددت العديد من الأقاويل خلال الفترة الماضية حول انتقال شيرين عبد الوهاب للإقامة في لبنان، وشراء منزل خاص بها، وبرفقتها زوجها حسام حبيب، وابنتيها، ولكن الإعلامية نضال الأحمدية أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنها ستعود إلى مصر قريبا.

وكان اختيار شيرين عبد الوهاب إحياء حفل عيد الحب في لبنان قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غيابها عن مصر منذ حوالي شهر ونصف، وعودتها إلى لبنان عقب إحياء حفلها الأول لعام 2023 في الكويت.

شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف

أكد الصحفية اللبنانية هنادي عيسي، أن المطربة شيرين عبد الوهاب جاءت وقدمت العزاء لـ المطرب الكبير جورج وسوف بعد وفاة نجله.

وأضافت هنادي عيسي، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن جورج وسوف، يتلقى حتى اليوم وفود من جميع الدول، لتقديم العزاء، مشيرة إلى أن جورج وسوف، محبوب من ملايين المواطنين بالعالم، وهو متأثر وعلينا الوقوف بجواره.

علقت الصحفية اللبنانية هنادي عيسي، على ما يثار بشأن اعتزال جورج وسوف الطرب عقب وفاة نجله، وبعد 50 سنة بالغناء، وقالت إن الفنان الكبير مازال يتلقى العزاء فى وفاة نجله حتى اليوم بمنزله.

وأضافت هنادي عيسي، أن منزل جورج وسوف، لم يخلو حتى اليوم من المعزين، من جميع الدول العربية.

ولفتت إلى أن جورج وسوف، متأثر بوفاة نجله، ولكن الشائعات كثيرة تلاحق جورج وسوف، من أول يوم من وفاة نجله.

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