شكرا لقرائتكم خبر عن هل غادرت أديل حفل الجرامى غاضبة بعد فوز هارى ستايلز بدلا من بيونسيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المغنى البريطانى هارى ستايلز بجرامى أفضل ألبوم، وهى الجائزة التى كان يتوقع الكثير فوز المغنية العالمية بيونسيه بها، وهو ما أثار الشكوك حول تصرف أديل بعد فوز هارى بالجائزة، حيث انتقلت الكاميرا لاديل والتى وقفت فى مكانها وبدت الصدمة على وجهها، وقال البعض إنها غادرت الحفل غاضبة بعد الإعلان عن الجائزة، والبعض الاخر قال إنها صدمت من الفرحة ولم تغادر الحفل، حسبما نشر موقع الديلى ميل.



هاري

وسارع محبو بيونسيه فى التغريد وقال أحدهم، " أديل كانت تحاول عدم الاستماع إلى خطاب هارى أثناء خروجها عندما فاز بألبوم العام فى GRAMMYs هذا العام على بيونسيه"، وقال آخر "أديل غادرت خلال خطاب هارى ستايلز"، فى حين قال أحدهم " لم تنهض أديل وتغادر أثناء خطاب هارى لألبوم العام ".



ليزو واديل

ومع ذلك، أشار مشاهدون آخرون إلى أنه خلال البث المباشر، كان من الواضح أن أديل بقيت طوال الخطاب ووقفت لمدة ثانية، أوضحوا، "ها هى أديل سعيدة لألبوم هارى ستايلز الفائز بجائزة العام لأنكم قررت الكذب"، وقال اخر لا أصدق أنهم يحاولون إقناع أنفسهم بأن ليزو وأديل لم يكونوا سعداء بهارى عندما كانا متحمسين للغاية وداعمين".



اديل في حفل الجرامي

سأبكى إذا قابلته ..ذا روك يحقق حلم أديل فى حفل الجرامى

وعلى جانب آخر وثق حفل الجرامى لقاء يحدث للمرة الأولى بين النجمة البريطانية أديل والممثل الأمريكى دوين جونسون المعروف بـ "ذا روك The Rock"، أو بالأحرى استطاع النجم تحقيق حلم من أحلام اديل .



اديل سعيدة بفوز اديل

فبينما كان مقدم الحفل النجم الكوميدى تريفير نواه يلقى خطابا افتتاحيا للحفل وقف بقرب طاولة أديل ممازحا "الشخص الذى لطالما اردت مقابلته، لقد اكتشفت أيضا أنه من أكبر المعجبين بك" لتلتفت أديل وتجد النجم دوين خلفها حيث فوجئت بوجوده وقاما بتقبيل بعضهما.