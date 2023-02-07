شكرا لقرائتكم خبر عن سأبكى إذا قابلته ..ذا روك يحقق حلم أديل فى حفل الجرامى "صور وفيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق حفل الجرامى لقاء يحدث للمرة الأولى بين النجمة البريطانية أديل والممثل الأمريكى دوين جونسون المعروف بـ "ذا روك The Rock"، أو بالأحرى استطاع النجم تحقيق حلم من أحلام اديل .

فبينما كان مقدم الحفل النجم الكوميدى تريفير نواه يلقى خطابا افتتاحيا للحفل وقف بقرب طاولة أديل ممازحا "الشخص الذى لطالما اردت مقابلته، لقد اكتشفت أيضا أنه من أكبر المعجبين بك" لتلتفت أديل وتجد النجم دوين خلفها حيث فوجئت بوجوده وقاما بتقبيل بعضهما.



اديل تعانق ذا روك



ذا روك يسلم جائزة رامي لـ أديل

وبعد هذا اللقاء المهم لـ أديل بحكم أنها صرحت منذ سنة تقريبا أنها ربما ستبكى عند رؤيتها لذا روك فهو من نجومها المفضلين، حسبما ذكر موقع cnn.

تفاصيل لقاء اديل بـ ذا روك فى حفل الجرامى

ودون علم مغنية "Hello"، كانت جونسون يسير خلف مقعدها، ثم نهضت المغنية المذهولة وحصلت على عناق من رجل أفلام هوليود.

وفى ديسمبر 2021، كشفت أديل أنها "ستبكى بالفعل" إذا التقت بجونسون، الذى وصفته بأنه "مذهل". على الرغم من العيش فى بيفرلى هيلز لعدة سنوات، إلا أن المغنية البالغة من العمر 34 عامًا لم تلتقى نجم المصارعة السابق من قبل .

قالت خلال ظهورها على قناة يوتيوب: "كنت من أكبر المعجبين بالمصارعة عندما كنت أصغر سناً..لقد أرسل جونسون لى الزهور فى أحدى حفلاتى لأنه وزوجته لم يتمكنا من حضور عرضى "

وتوطدت صداقة أديل وجونسون الجديدة ليلة الأحد عندما صعد إلى المسرح فى Crypto.com Arena فى لوس أنجلوس ليقدم لها جائزة أفضل أداء بوب منفرد عن “Easy On Me”، وشعرت الفائزة بـ 16 مرة بالجرامى بالتأثر عندما أهدت الفوز لابنها أنجيلو - قبل أن تتذكر أن شريكها، ريتش بول، أخبرها قبل العرض "لا تبكى، إذا فزت بأى شيء ".



