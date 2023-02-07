أول ظهور لـ “علي” نجل كريم عبد العزيز بعدما كبر.. شاهدوا كيف أصبح نُسخة من أبيه! – «صورة»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 فبراير 2023 11:44 صباحاً - كريم عبد العزيز لايحب كثيرًا نشر صورًا عائلية لأسرته، سواء زوجته السيدة هايدي سرور أو ابنيه (ملك وعلي)، ولكن فاجئ جمهوره ومتابعيه مؤخرًا بنشر مقطع فيديو مع نجله الأصغر (علي).

ونصح كريم عبد العزيز ابنه “علي” في فيديو على «إنستجرام» إنه إذا أراد دخول عالم التمثيل والوقوف أمام الكاميرا، يجب عليه عدم الخجل والتعامل مع الموضوع وكأنه يتحدث معه.

ليجيب عنه ابنه قائلًا: “ماشي”، لكن لم يتوقف كريم عبد العزيز عن مداعبته، فقام بتقليده وهو يقول كلمة “ماشي”.

كريم عبدالعريز ونجله “علي”

وقد تداول محبوه من روّاد السوشيال ميديا لقطات من هذا المقطع عبر صفحات مواقع التواصل، ونالت تلك اللقطات إعجاب متابعيه الذين أثنوا على جمال نجله الصغير، وخصوصًا أنه بدا شبيهة جدًا بأبيه النجم الوسيم.

كريم عبدالعريز ونجله “علي”

كما شبه الكثيرين نجل الفنان كريم عبد العزيز بأبيه في طفولته في أولي مشاركاته الفنية بفيلم “المشبوه” مع سعاد حسني وعادل إمام، مؤكدين أن نجله صورة طبق الأصل منه في تلك المرحلة العمرية.

كريم عبد العزيز مع سعاد حسني في فيلم المشبوه 1981م

فيلم «بيت الروبي»

وعلى الصعيد الفني، يواصل كريم عبدالعزيز التحضير في الفترة الحالية لفيلم “بيت الروبي“، ومن المقرر أن يجسد خلاله شخصية إنفلونسر مشهور ومتزوج من نور اللبنانية، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

فيلم “بيت الروبي” بطولة كل من كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال، والعمل من تأليف السيناريت محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وكانت آخر أعمال كريم عبدالعزيز في السينما “فيلم كيرة والجن“، والذي عرض مؤخرًا من دور العرض بعدما نجح فى كسر الرقم القياسي وأصبح الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري، الإنجليزي سام هزلدين، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، أحمد كمال، سلوى عثمان، وآخرين وعدد من ضيوف الشرف إياد نصار، روبي، وكريم محمود عبدالعزيز.

مسلسل «الحشاشين»

وكان من المقرر أن يشارك كريم عبدالعزيز في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل “الحشاشين“، لكن تم تأجيله لرمضان 2024، نظراً لأنه يحتاج فترة طويلة من التحضيرات، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، شريف سلامة، فتحي عبدالوهاب، محمد علاء، ميمي جمال، إسلام جمال، نور محمود، أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، نور إيهاب، نور إيهاب، سارة الشامي، وآخرين.

ويتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل “الاختيار” الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سويًا في مسلسل “الحشاشين” في رمضان 2023 المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024.

ويعد مسلسل “الحشاشين” التعاون الأول لكريم عبدالعزيز مع الكاتب عبدالرحيم كمال، ويجسد فيه الفنان كريم عبدالعزيز شخصية حسن الصباح، زعيم عصابة الحشاشين المتطرفة، ويواجه العديد من الأزمات والصعوبات خلال العمل، كما سيحكم عليه بالإعدام، ولكنه سوف يهرب بمساعدة السجان بعد أن يحكي له قصة مؤثرة، وذلك في الحلقات الأولى من المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

الحشاشين ليست طائفه من مدخني أو متعاطي كما يعتقد البعض، و أن كلمة الحشاشين في اللغات الأوربية بأكثر من معني و هو القتل أو الغدر او بمعني أخر القاتل المحترف الماجور، إذ اشتهرت “فرقة الحشاشيبن” من العصر الفاطمي بالقيام بأغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين و المسيحين على السوء و الرعب و الفزع.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في رمضان

ويذكر أن أخر أعمال كريم عبد العزيز في السباق الرمضاني السابق قدم مسلسل الاختيار 3 و شارك في بطولته الفنان أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال، و مجموعة اخري من الفنانين وهو أخراج بيتر ميمي وتاليف هاني سرحان.

كريم عبد العزيز في joy awards

نافس الفنان كريم عبد العزيز على جائزة Joy Awards لـ “أفضل ممثل” عن فئة السينما مع كل من الفنان أحمد حلمي عن فيلم “واحد تاني”، الفنان أحمد عز عن فيلم “كيرة والجن”، الفنان تيم حسن عن فيلم “الهيبة”، وذهبت للفنان أحمد عز، وسلمت لأحمد عز الجائزة الفنانة ياسمين صبري.

وأهدى أحمد عز الجائزة لزميله كريم عبدالعزيز قائلٌا: الجائزة دي مستاهلهاش لوحدي دي جائزة كل الناس اللي اشتغلت معاهم في (كيرة والجن)، دي جائزة كريم عبد العزيز أخويا وصاحبي ويستاهلها أكتر مني كمان”.

ونال «فيلم كيرة والجن» للمخرج مروان حامد جائزة أفضل فيلم، وذلك في حفل توزيع جوائز Joy Awards،على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووجه المخرج مروان حامد الشكر لجميع طاقم الفيلم وأبطاله، كما حصلت الفنانة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة سينما، عن تجسيدها دور دولت فهمي في فيلم «كيرة والجن»، وأهدت الجائزة لطاقم الفيلم وشركة سينرجي للإنتاج.

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