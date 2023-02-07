سلاف فواخرجي تحصُد جائزة أفضل فيلم عربي عن "كازى روز" في لندن

لندن - لايف ستايل حصد الفيلم السورى كازى روز للمخرج وائل رمضان وسيناريو سلاف فواخرجي جائزة أفضل فيلم عربي بالدورة العاشرة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي بالعاصمة البريطانية لندن.



وشهد حفل ختام الدورة العاشرة بالمهرجان عرض الأعمال والأفلام القصيرة المشاركة بالمسابقة توزيع الجوائز، كما تم تكريم السيناريست مدحت العدل ومنحه جائزة الإنجاز على مدى الحياة وتكريم المنتج البريطاني بين بيكرينج والمخرج الهندي فينود ميترا.



وحضر حفل الختام عدد من النجوم الأجانب والعرب منهم مغنيه الأوبرا بيبي وانج المخرج والمنتج الهندي فيني ميترا، وقدم الحفل الفنان لويس جورج، كما نظم خلال المهرجان مناقشات وندوات مع صناع السينما وماستر كلاس كتابة السيناريو مع مدحت العدل. قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

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