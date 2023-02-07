شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا بساقية الصاوى يوم 24 فبراير الجارى، وأعرب حمودة مؤخرا عن سعادته بنجاح حفلته الأخيرة التى كانت على مسرح النهر بساقية الصاوى بالزمالك، التى كانت الشهر الماضى.

وقال حمودة لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ حب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر.

المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة يصور عملا فنيا "فوازير رمضان" مع المخرج مجدى الهوارى، ويقوم فيه بدور الكاهن، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة EtC إنه يحب التمثيل للغاية مع الغناء خاصة مع المخرجين العظماء والفنانين الجمال.

ولقد طرح مؤخرا حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أحدث أغانية " قرايب مين" كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات، والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

وكشف نجم الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة عن عمل فني جديد يجمعه بالفنانين بيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز، ونشر عبد الباسط حمودة صورة تجمعه الفنان كريم محمود عبد العزيز وبيومي فؤاد، معلقًا عليها: "جمعة مباركة علي كل الناس، قريباً عمل فني جديد مع الفنانين المتميزين بيومي فؤاد وكريم محمود عبد العزيز وفنانين آخرين، إن شاء الله ينال اعجابكم جميعاً".