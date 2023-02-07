شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يخوض دراما رمضان المقبل بـ 4 مسلسلات وينتظر عرض فيلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم خالد الصاوى انتعاشة فنية كبيرة خلال الفترة المقبلة على المستوى السينمائى والدرامى، حيث يخوض دراما رمضان لعام 2023 بـ 4 مسلسلات متنوعة ما بين الوطنى والدرامى والكوميدى، كما ينتظر عرض فيلمين متنوعين ما بين الأكشن والكوميدى.

مسلسل الكتيبة 101

يشارك الفنان خالد الصاوى في دراما رمضان من خلال مسلسل "الكتيبة 101" والتي تدور أحداثه في إطار 30 حلقة حول "الكتيبة 101" وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين داخل سيناء.

مسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر، وهو من تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل سره الباتع

ويشارك الفنان خالد الصاوي في عمل ثانى وهو مسلسل "سره باتع" للمخرج خالد يوسف في أولى تجاربه الدرامية، حيث يقدم شخصية مهمة للغاية فى أحداث المسلسل.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان.

مسلسل مذكرات زوج

يشارك خالد الصاوي في عمل ثالث وهو مسلسل "مذكرات زوج" مع الفنان طارق لطفي، وهو عمل مكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى، ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل صراع الفصول

انضم الفنان خالد الصاوى ضمن أبطال مسلسل "صراع الفصول" للنجمة دنيا سمير غانم، وهو العمل المكون من 15 حلقة، حيث تقدم دنيا سمير غانم 3 حقب زمنية مختلفة، ولكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك أيضا في بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.

فيلم مغامرات كوكو

ينتظر الفنان خالد الصاوى عرض الفيلم الكوميدى "مغامرات كوكو" فيلم "مغامرات كوكو" ويشاركها في البطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان بشكل اجتماعى كوميدى.

فيلم شماريخ

ينتظر الفنان خالد الصاوى أيضاً، عرض فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، حيث كشفت شركة سينرجى عن طرحه بدور العرض خلال الأيام المقبلة، العمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف.