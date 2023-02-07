هانى شاكر يُعلن تأجيل حفل عيد الحب في سوريا حداداً على ضحايا الزلزال

أعلن الفنان هاني شاكر عن تأجيل الحفل الذى كان من المقرر إحياؤه في سوريا يوم 13 فبراير بمناسبة عيد الحب، وذلك حدادا على ضحايا سوريا نتيجة الزلزال الذى ضرب البلاد خلال الساعات الماضية.

وطرح النجم هاني شاكر أحدث أغنياته "فرق فى الإحساس" الأيام الماضية على قناته على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر ياسر أنور.

وروج هاني شاكر للأغنية بـ"نيو لوك" جديد، على غير ما اعتاده جمهور أمير الغناء العربي، نال إعجاب محبيه ومتابعيه.

وأعلن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام سنوات عديدة، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.

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