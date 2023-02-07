شكرا لقرائتكم خبر عن السبكى: استوردنا ملابس "صراع الفصول" ونتناول حقبا زمنية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، إنه بدأ أمس تصوير أولى مشاهد مسلسل "صراع الفصول" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، مؤكدًا أن العمل سيعرض في 15 حلقة فقط، ويتناول 3 حقب زمنية، ولكل حقبة شخصيتها التي تقدمها بطلة العمل أمام الجمهور .

وأضاف السبكى، أن ملابس الشخصيات تم استرادها من دولة تركيا، حتى تناسب الاحداث، خاصة أن دنيا سمير غانم ستقدم 3 عصور مختلفة، منها عصر الملكات وه أمر يتطلب ملابس خاصة لتلك الشخصية، وجعلنا نوفر الإمكانيات حتى يظهر الشكل حقيقاياً امام الجمهور .

ومسلسل "صراع الفصول" يشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كلا من محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، وعدد كبير من ضيفو الشرف، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في النصف الثانى من رمضان المقبل، أو حسب توزيع الاعمال الدرامية، وسيعرض على إحدى قنوات المتحدة .

وتقدم دنيا سمير غانم 3 حقب زمنية مختلفة، ولكل حقبة زمنية ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك في بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.

وتكسر دنيا سمير غانم غياب 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.

وفى سياق آخر تنشغل دنيا سمير غانم بعرض مسرحيتها الجديدة "أنستونا" ليلة رأس السنة والتى تسجل التجربة الأولى لدنيا على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.