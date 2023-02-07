شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور بدور العرض غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنتجة لفيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة، طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائى غدًا الأربعاء 8 فبراير الجارى، لينافس في موسم منتصف العام.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "الحب بتفاصيله" البوستر الدعائي للفيلم ويحمل الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة ويتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.